Scuole da chiudere Rapinese va avanti | Rispetto le norme

Non ha cambiato idea Alessandro Rapinese che ieri in Regione, di fronte alla Commissione IV che si occupa di istruzione, ha presentato il suo piano di razionalizzazione che prevede la chiusura di otto Scuole nonostante l'opposizione di genitori e insegnanti. "Negli ultimi anni in Italia sono state sbarrate le porte di oltre 2.600 Scuole, per la fascia infanzia, a Como zero - ha spiegato Rapinese - Stiamo parlando di otto Scuole, ma due appartengono già al passato e la loro chiusura è già stata autorizzata da Regione Lombardia, una delle due la Don Milani è già stata trasferita in via Mugnano, e quella di Ponte Chiasso, quindi le Scuole sono sei. Abbiamo stanziato 20 milioni di euro per sistemare gli istituti nella nostra città ".

Scuole da chiudere a Como - si allarga il fronte del no contro la Giunta Rapinese - Tanto per cambiare il sindaco ha dato la colpa ai partiti, accusati di orchestrare la protesta contro i tagli decisi dalla sua Giunta.  . Non sono solo le opposizioni ad essersi schierate contro la decisione dei sindaco Alessandro Rapinese, che questa mattina alle 11 spiegherà le sue decisioni in un’audizione alla IV Commissione permanente di Regione Lombardia in contraddittorio con il ... (Ilgiorno.it)

Sindacati contro la giunta Rapinese : "Chiusura delle scuole - decisione inaccettabile che penalizza famiglie e lavoratori" - In un comunicato stampa unitario, le organizzazioni hanno criticato la mancanza di coinvolgimento. . . . Le principali sigle sindacali della provincia di Como, tra cui CGIL, CISL e UIL, hanno espresso forte dissenso nei confronti del piano dell’amministrazione comunale di chiudere sei plessi scolastici. (Quicomo.it)

Slogan e striscioni in piazza Verdi : famiglie comasche contro il piano scuole di Rapinese - Numerose famiglie comasche si sono radunate in piazza Verdi per protestare contro la chiusura di otto scuole, tra asili e primarie, decisa dal sindaco Alessandro Rapinese. La manifestazione, in programma dalle 16.30 alle 18 di venerdì 20 settembre 2024, ha visto la partecipazione di genitori... (Quicomo.it)