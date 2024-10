Sanità, Langins (Oms Europa): “Assistente infermiere utile per evoluzione professione” (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – “In questo quadro di sviluppo del sapere infermieristico” è “utile l’istituzione dell'Assistente infermiere, una figura che serve all’evoluzione della professione infermieristica”. Lo ha detto Margrieta Langins, Nursing and Midwifery Advisor at the World Health Organization-Europe, analizzando la situazione italiana, partecipando alla tavola rotonda che ha chiuso l’evento ‘Sfide e priorità della professione infermieristica L'articolo Sanità, Langins (Oms Europa): “Assistente infermiere utile per evoluzione professione” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – “In questo quadro di sviluppo del sapere infermieristico” è “l’istituzione dell', una figura che serve all’dellainfermieristica”. Lo ha detto Margrieta, Nursing and Midwifery Advisor at the World Health Organization-Europe, analizzando la situazione italiana, partecipando alla tavola rotonda che ha chiuso l’evento ‘Sfide e priorità dellainfermieristica L'articolo(Oms): “per” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sanità - Langins (Oms Europa) : “Assistente infermiere utile per evoluzione professione” - Lo ha detto Margrieta Langins, Nursing and Midwifery Advisor at the World Health Organization-Europe, analizzando la situazione italiana, partecipando alla tavola rotonda che ha chiuso l’evento ‘Sfide e priorità della professione infermieristica […]. (Adnkronos) – “In questo quadro di sviluppo del sapere infermieristico” è “utile l’istituzione dell'assistente infermiere, una figura che serve ... (Periodicodaily.com)