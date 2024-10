Sammy Basso, la lettera per il funerale: «Che dono la vita, nessuna battaglia da combattere, solo tanto amore» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sammy Basso ha vissuto la propria vita non solo con gioia, altruismo e impegno, ma anche con estrema lucidità e consapevolezza. Tant'è vero che aveva preparato un ultimo lungo Ilgazzettino.it - Sammy Basso, la lettera per il funerale: «Che dono la vita, nessuna battaglia da combattere, solo tanto amore» Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)ha vissuto la proprianoncon gioia, altruismo e impegno, ma anche con estrema lucidità e consapevolezza. Tant'è vero che aveva preparato un ultimo lungo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migliaia ai funerali di Sammy Basso : "Mi spiace non potervi consolare" La mamma : "I suoi organi donati alla scienza" - Una festa di colori,. Migliaia di persone - se ne attendono 5mila - stanno prendendo parte ai funerali di Sammy Basso , il biologo 28enne, simbolo della lotta alla progeria, che si svolgono nel campo sportivo di Tezze sul Brenta. . . . Tutti in rispettoso silenzio all’arrivo del feretro; molti i simboli per ricordare il giovane ricercatore in una giornata che sarà una celebrazione della vita di ... (Gazzettadelsud.it)

“Non ho perso la mia battaglia”. La lettera di Sammy Basso scritta per il suo funerale : il testo integrale - L’egoismo di chi semplicemente vuole sentirsi di più degli altri. È la paura dell’ignoto, perché non possiamo dire di averne avuto esperienza in passato. Di sicuro, Dio, che è madre e padre, che nella persona di Gesù ha provato ogni umana debolezza, e che nello Spirito Santo vive sempre in noi, che siamo il suo Tempio, apprezzerà i vostri sforzi e li terrà nel Suo Cuore. (Thesocialpost.it)

Sammy Basso - l’addio scritto prima di morire : il testo integrale della lettera - Lui, il nostro Dio, l’unico vero Dio, è la causa prima e il fine di ogni cosa. Perciò vi voglio parlare schiettamente del passo che io ho già compiuto e che tutti devono prima o poi compiere: la morte. Non volevo morire, non ero pronto per morire, ma ero preparato. Non stancatevi mai, fratelli miei, di servire Dio e di comportarvi secondo i suoi comandamenti, poiché nulla ... (Dayitalianews.com)