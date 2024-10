Salute, applicazioni basate su algoritmi per diagnosticare le malattie genetiche (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sono in costante sviluppo applicazioni per smartphone che, utilizzando algoritmi di Intelligenza Artificiale, hanno la capacità di riconoscere, analizzando le foto di pazienti affetti da presunte malattie genetiche, le caratteristiche facciali specifiche associate a queste patologie. Al congresso nazionale di Genetica Umana di Padova si è parlato, tra le varie applicazioni di AI, anche di questa tecnica. Funziona così: puntando lo smartphone sulla foto, o fotografando dal vivo il paziente, l’algoritmo analizza l’immagine, ne deduce le possibili patologie genetiche e fornisce al medico un elenco di opzioni probabili. Uno strumento diagnostico prezioso per aiutare medici e ricercatori a definire un sospetto diagnostico. Prezioso perché la diagnosi di una malattia genetica a volte è difficile. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sono in costante sviluppoper smartphone che, utilizzandodi Intelligenza Artificiale, hanno la capacità di riconoscere, analizzando le foto di pazienti affetti da presunte, le caratteristiche facciali specifiche associate a queste patologie. Al congresso nazionale di Genetica Umana di Padova si è parlato, tra le variedi AI, anche di questa tecnica. Funziona così: puntando lo smartphone sulla foto, o fotografando dal vivo il paziente, l’algoritmo analizza l’immagine, ne deduce le possibili patologiee fornisce al medico un elenco di opzioni probabili. Uno strumento diagnostico prezioso per aiutare medici e ricercatori a definire un sospetto diagnostico. Prezioso perché la diagnosi di una malattia genetica a volte è difficile.

