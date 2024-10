Lanazione.it - Risistemazione degli asfalti: 750mila euro di interventi

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Arezzo, 11 ottobre 2024 –per un totale disu vari tratti stradali della città. Gliconclusi hanno interessato il tratto di via XXV Aprile compreso tra il palazzo della Banca d’Italia e viaAccolti e via Leone Leoni, in corso i lavori su viale Mecenate, intervento quest'ultimo che segue i lavori eseguiti sui sottoservizi. Di prossimo inizio i lavori di manutenzione ordinaria su via Ristoro d'Arezzo, via della Minerva, via Tommaso Perelli, viale Simone Martini, Chiani. Contemporaneamente sono al lavoro squadre di intervento per il ripristino delle buche localizzate provocate dalle insistenti piogge di questi giorni.