Rene | duemila trapianti | Ma si può fare di più con la cultura de ldono

(Di venerdì 11 ottobre 2024) di Gabriele Masiero Circa 2 miladi reni nel 2023 (1500 da donatore cadavere e 500 da donatore vivente) e 500 di pancreas. Sono i numeri più che lusinghieri dell’unità operativa di chirurgia generale e deiDell’Aoup diretta da Ugo Boggi, che però non si accontenta e rilancia: "Iniziative come la Pisa Half Marathon in programma domenica servono proprio a incentivare ladel dono e nonostante i grandi progressi fatti dal nostro Paese negli ultimi anni, siano passati da tre donazioni per milione di abitanti a 6 per milione abitanti, raddoppiando il ‘serbatoio’ di organi ma con ancora grandi margini di crescita rispetto alla media di altri Paesi, a cominciare dalla leadership indiscussa dell’Olanda che vanta circa 30per milione di abitanti: stiamo parlando della possibilità dicentinaia diin più ogni anno".