"L’amore e altre seghe mentali" di Giampaolo Morelli: l’autoerotismo e Ilary Blasi come fantasia sessuale (Di venerdì 11 ottobre 2024) Giampaolo Morelli parla di amore, autoerotismo e sesso virtuale nella nuova commedia scorretta L’amore e altre seghe mentali, dal 17 ottobre nelle sale. L’attore dell’Ispettore Coliandro è regista e interprete insieme a Maria Chiara Giannetta, che nel frattempo ha detto addio a Don Matteo. Guido (Morelli) è un uomo c Milleunadonna.it - "L’amore e altre seghe mentali" di Giampaolo Morelli: l’autoerotismo e Ilary Blasi come fantasia sessuale Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)parla di amore, autoerotismo e sesso virtuale nella nuova commedia scorretta L’amore ementali, dal 17 ottobre nelle sale. L’attore dell’Ispettore Coliandro è regista e interprete insieme a Maria Chiara Giannetta, che nel frattempo ha detto addio a Don Matteo. Guido () è un uomo c

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'amore e altre seghe mentali - recensione : Morelli - Giannetta e le turbe di una commedia (quasi) dissacrante - Con i suoi precedenti film, Giampaolo Morelli, ha dimostrato un'oggettiva padronanza registica. Al cinema dal 17 ottobre. Strepitosa Maria Chiara Giannetta (con un auspicio: vorremmo vederla di più sul grande schermo). Un derivativo che arriva dal suo essere grande conoscitore del cinema pop, divincolandosi da un certo snobismo (che attanaglia il nostro cinema, ma questo è un altro discorso). (Movieplayer.it)

“L’amore e le altre seghe mentali” - intervista a Giampaolo Morelli e Maria Chiara Giannetta - Giulia per Guido è un personaggio guida ma lo è in modo inconsapevole. Questo destabilizza Guido, una persona abituata ad avere fino a quel momento il controllo delle situazioni”. Maria Chiara Giannetta ha recitato in questo film in dialetto pugliese. A conclusione dell’intervista abbiamo “osato” chiedere a Morelli di un suo ritorno in tv e in particolare dell‘Ispettore Coliandro. (Superguidatv.it)

"L’amore e altre seghe mentali" di Giampaolo Morelli : l’autoerotismo e Ilary Blasi come fantasia sessuale - Giampaolo Morelli parla di amore, autoerotismo e sesso virtuale nella nuova commedia scorretta L’amore e altre seghe mentali, dal 17 ottobre nelle sale. L’attore dell’Ispettore Coliandro è regista e interprete insieme a Maria Chiara Giannetta, che nel frattempo ha detto addio a Don Matteo. Prosegui la lettura . (Milleunadonna.it)