Quote Vincente Coppa Davis 2024 (Di venerdì 11 ottobre 2024) Coppa Davis 2024 – Italia difende il titolo, la Spagna di Alcaraz e Nadal principale avversaria degli Azzurri L’annuncio di Nadal di ritirarsi al termine della Coppa Davis ha acceso ulteriormente i riflettori sulla competizione tennistica per Nazioni che vede l’Italia campione in carica. Ma quali sono le Nazioni favorite secondo i bookmakers? In base al confronto delle Quote sulla Vincente della Coppa Davis 2024 consultabile su Superscommesse.it la Nazionale Azzurra non può che essere in prima linea: la squadra di Volandriha il compito di difendere il titolo, potendo contare sul momento d’oro che molti degli interpreti del tennis italiano stanno vivendo. Terzotemponapoli.com - Quote Vincente Coppa Davis 2024 Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di venerdì 11 ottobre 2024)– Italia difende il titolo, la Spagna di Alcaraz e Nadal principale avversaria degli Azzurri L’annuncio di Nadal di ritirarsi al termine dellaha acceso ulteriormente i riflettori sulla competizione tennistica per Nazioni che vede l’Italia campione in carica. Ma quali sono le Nazioni favorite secondo i bookmakers? In base al confronto dellesulladellaconsultabile su Superscommesse.it la Nazionale Azzurra non può che essere in prima linea: la squadra di Volandriha il compito di difendere il titolo, potendo contare sul momento d’oro che molti degli interpreti del tennis italiano stanno vivendo.

