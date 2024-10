Panorama.it - Quelle autostrade lombarde che portano affari

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) «L'economia non è smart working ma movimento. Di merci, di idee, di progetti di sviluppo. E la Lombardia sarà pure una locomotiva, ma ha fame di grandi strade». Gianantonio Arnoldi imbocca l’autostrada per illustrare il futuro di intrasfrutture vincenti e per difendere l’A35 Brebemi (l’autostrada Brescia-Bergamo-Milano), la Pedemontana lombarda, la Teem (la Tangenziale esterna di Milano) dagli attacchi concentrici d’una certa sinistra in monopattino, che dai sofà damascati ritieneopere costose, inquinanti, poco frequentate, quindi sostanzialmente inutili. L’ultima accusa riguarda i conti in rosso e l’ombrello protettivo da parte dello Stato, dunque dei contribuenti che già pagano il pedaggio. L’amministratore delegato di Cal (Concessioni autostradali) apre i libri sulla scrivania e allarga le braccia. «È assolutamente falso.