Pattinaggio artistico, argento per Mattia Danesi alla Europe Cup (Di venerdì 11 ottobre 2024) Prato, 11 ottobre 2024 - Un 2024 da incorniciare per l'atleta pratese Mattia Danesi. A poche settimane dalla conquista della medaglia d'oro nella Coppa del Mondo andata in scena al PalaKubica, l'atleta della Primavera Prato conclude la stagione con una nuova medaglia. Stavolta d'argento, ottenuta nella Coppa Europa tenutasi a Zurigo, in Svizzera. Quella appena conclusa è stata una stagione straordinaria per Danesi, che non ha mai mancato il podio in tutte le competizioni e gare internazionali del 2024 a cui ha preso parte. Il suo percorso è stato inarrestabile: l'anno si è aperto con l'oro al Campionato Italiano Obbligatori, seguito dall'argento nel libero e dal bronzo nella categoria Coppia artistico. Al campionato 'Artistic International' di Trieste ha conquistato un oro in coppia e un bronzo nel singolo.

