Oltre all’audizione alla Camera c’è di più. Il processo a Tavares (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Carlos Tavares che si presenta oggi per un’audizione a Montecitorio è un manager che pensa già alla pensione? Lo ha detto egli ste Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Oltre all’audizione alla Camera c’è di più. Il processo a Tavares Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Carlosche si presenta oggi per un’audizione a Montecitorio è un manager che pensa giàpensione? Lo ha detto egli ste Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elkann vuole rimpiazzare Tavares : via al totonomi De Meo e Manley in pole - ma si guarda anche oltreoceano - it . Carlos Tavares e Stellantis: un matrimonio destinato a finire. Il contratto dell'amministratore delegato portoghese scadrà nel 2026, e già si parla di un suo possibile erede. Eppure c'è chi dietro quest'indiscrezione legge un chiaro segnale di sfiducia da parte di John Elkann, presidente del gruppo. (Affaritaliani.it)