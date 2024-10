Monte San Giovanni Campano, ViviMonte, a piedi scalzi con i bimbi tra gli ulivi (Di venerdì 11 ottobre 2024) A Monte San Giovanni Campano, città dell’olio, la manifestazione comunale procede con la serie green: animali rari, laboratorio sulla lana, uliveti e bruschette. Sabato 12 ottobre un doppio evento gratuito nella fattoria “Il Gallo Larino” e nel frantoio “La Ciera dei Colli”: la custode della Frosinonetoday.it - Monte San Giovanni Campano, ViviMonte, a piedi scalzi con i bimbi tra gli ulivi Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) ASan, città dell’olio, la manifestazione comunale procede con la serie green: animali rari, laboratorio sulla lana, uliveti e bruschette. Sabato 12 ottobre un doppio evento gratuito nella fattoria “Il Gallo Larino” e nel frantoio “La Ciera dei Colli”: la custode della

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sotto il Monte celebra la Solennità di San Giovanni XXIII - La partenza è prevista per le ore 7:30 da Piazza Santa Maria, con un percorso che ripercorre i sentieri che il giovane Giovanni XXIII seguiva per raggiungere il collegio Celana e San Gregorio in Cisano Bergamasco. Nel pomeriggio, alle 16:00, si è tenuto un momento di preghiera e merenda presso la Casa Natale del Santo, e alle 20:30 la recita del Rosario meditato nella Chiesa di Santa Maria in ... (Bergamonews.it)

Monte San Giovanni Campano - " Dal grano al pane” - Domenica 6 ottobre, dalle ore 10 alle 13, la manifestazione ViviMonte tornerà con il primo dei cinque appuntamenti con l’hashtag #mareverde. L’evento gratuito “Dal grano al pane”, patrocinato dal Comune di Monte San Giovanni Campano, sarà un vero e proprio viaggio attraverso i tempi. Si partirà... (Frosinonetoday.it)

Incendio in una struttura ricettiva a San Giovanni Valdarno : intervento dei Vigili del Fuoco di Montevarchi - Il rogo si è sviluppato in una delle stanze dell’edificio, ma grazie al tempestivo intervento delle squadre dei pompieri, le fiamme sono state circoscritte, impedendo che si propagassero alle aree adiacenti. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente. Questa mattina i Vigili del Fuoco del distaccamento di Montevarchi sono intervenuti a San Giovanni Valdarno per domare un ... (Lortica.it)