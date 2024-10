Mister Movie | Sarah Michelle Gellar non tornerà nel nuovo So Cosa Hai Fatto per un motivo chiaro (Di venerdì 11 ottobre 2024) Con un nuovo capitolo di So Cosa hai Fatto l’estate scorsa in arrivo, molti fan si sono chiesti se Sarah Michelle Gellar, che interpretava Helen Shivers, sarebbe tornata. Tuttavia, l’attrice ha confermato che il suo personaggio non farà parte del film, dato che Helen è stata uccisa nel primo capitolo del 1997. Sebbene i franchise Mistermovie.it - Mister Movie | Sarah Michelle Gellar non tornerà nel nuovo So Cosa Hai Fatto per un motivo chiaro Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Con uncapitolo di Sohail’estate scorsa in arrivo, molti fan si sono chiesti se, che interpretava Helen Shivers, sarebbe tornata. Tuttavia, l’attrice ha confermato che il suo personaggio non farà parte del film, dato che Helen è stata uccisa nel primo capitolo del 1997. Sebbene i franchise

So cosa hai fatto - Sarah Michelle Gellar svela perché non tornerà nel sequel - Tuttavia, il marito della …. "Sono morta", ha risposto la Gellar a People a proposito della sorte toccata al suo personaggio nel film cult. Il sequel del film cult anni '90 è in fase di sviluppo, ma la protagonista della prima pellicola ha chiarito che non farà ritorno Il sequel di So cosa hai fatto, pellicola cult degli anni '90, è attualmente in fase di sviluppo, così molti fan del film ... (Movieplayer.it)

Buffy l'ammazzavampiri : la reazione di Sarah Michelle Gellar alla reunion del trio di villain - Sarah Michelle Gellar ha commentato una foto pubblicata sui social che ritrae i tre attori che hanno interpretato il perfido trio di nerd nella serie. La star della serie di Joss Whedon ha lasciato un commento al post in cui si è riunito il trio di nerd villain. Adam Busch, Danny Strong e Tom Lenk hanno pubblicato una foto insieme su Instagram, chiedendo ai fan di dare un titolo all'immagine. (Movieplayer.it)

“Le mie sopracciglia sembravano sperma” : Sarah Michelle Gellar boccia il suo look degli Anni 90 - Mi sono lavata la faccia e le mie sopracciglia si sono disintegrate”. Il riferimento è a quella fase in cui Sarah Michelle Gellar ha mantenuto le sopracciglia ultrasottili Poi c’è stato il tentativo di schiarirli: “Un giorno ho fatto un servizio fotografico e una première nello stesso giorno. Grazie alla serie tv cult “Buffy l’ammazzavampiri”, andata in onda dal 1997 al 2003, è diventata ... (Ilfattoquotidiano.it)