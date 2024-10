Panorama.it - Mirage 2000-5 all'Ucraina, Macron ipoteca il contratto per i Rafale

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Vedetela dal punto di vista commerciale prima che strategico: posto che l’dovrà presto trovare un accordo con la Russia, e che l’intenzione dell’Unione europea – ma evidentemente non della maggioranza dei suoi cittadini – è quella di farne uno Stato membro, accelerando anche l’entrata del Paese nella Nato, tutto l’impianto della Difesa nazionale di Kiev dovrà completare la trasformazione imposta dalle regole dell’Alleanza Atlantica, comunque in parte cominciata, quantomeno sul piano tecnico, per poter gestire gli armamenti occidentali forniti per sostenere il contrasto con le forze di Mosca. Ciò rende la Difesa di Kiev cliente degli Stati Uniti come di altre nazioni e tra queste c’è la Francia, primo esportatore europeo di armi e terzo al mondo dopo Usa e Cina, dopo che ha superato per quota di mercato proprio la Russia.