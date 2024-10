Minaccia e maltratta i genitori per i soldi della droga, 38enne resta in carcere (Di venerdì 11 ottobre 2024) resta in carcere A.S., 38enne di Marcianise arrestato per maltrattamenti ed estorsione ai danni dei genitori. E’ quanto disposto dal gip Maria Pasqualina Gaudiano del tribunale di Santa Maria Capua Vetere all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto del 38enne, assistito dall’avvocato Casertanews.it - Minaccia e maltratta i genitori per i soldi della droga, 38enne resta in carcere Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)inA.S.,di Marcianise arto permenti ed estorsione ai danni dei. E’ quanto disposto dal gip Maria Pasqualina Gaudiano del tribunale di Santa Maria Capua Vetere all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto del, assistito dall’avvocato

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Marcianise - picchia i genitori e smonta la caldaia per rivenderla : arrestato 38enne - Pretese di denaro e intimidazioni per due genitori di Marcianise L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per altri reati, […] L'articolo Marcianise, picchia i genitori e smonta la caldaia per rivenderla: arrestato 38enne sembra essere il primo su Teleclubitalia. I soldi venivano utilizzati per acquistare sostanze stupefacenti. (Teleclubitalia.it)