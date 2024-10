Mense scolastiche, criticità con l’inizio del nuovo anno (Di venerdì 11 ottobre 2024) Alcune criticità sono emerse nel servizio mensa nelle scuole con l’avvio del nuovo anno. E anche questo tema, insieme a quello dei lavoratori e di un appalto ormai in scadenza, è stato affrontato nel corso dell’ultima seduta della commissione Trasparenza che si è riunita ieri in Comune a Latina. Latinatoday.it - Mense scolastiche, criticità con l’inizio del nuovo anno Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Alcunesono emerse nel servizio mensa nelle scuole con l’avvio del. E anche questo tema, insieme a quello dei lavoratori e di un appalto ormai in scadenza, è stato affrontato nel corso dell’ultima seduta della commissione Trasparenza che si è riunita ieri in Comune a Latina.

