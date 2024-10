Meloni, inaccettabili gli attacchi di Israele a Unifil (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Torno a condannare quanto accaduto" contro il contingente Unifil da parte dell'esercito israeliano, non è accettabile, viola la risoluzione 1701 dell'Onu. Il governo ha protestato con decisione. Con Macron e Sanchez abbiamo deciso di stilare una dichiarazione comune". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni dei leader al termine del summit dei Paesi Med9 a Pafo, a Cipro. Quotidiano.net - Meloni, inaccettabili gli attacchi di Israele a Unifil Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Torno a condannare quanto accaduto" contro il contingenteda parte dell'esercito israeliano, non è accettabile, viola la risoluzione 1701 dell'Onu. Il governo ha protestato con decisione. Con Macron e Sanchez abbiamo deciso di stilare una dichiarazione comune". Lo ha detto la premier Giorgianelle dichiarazioni dei leader al termine del summit dei Paesi Med9 a Pafo, a Cipro.

