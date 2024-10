Oasport.it - Matteo Berrettini al via del torneo di Stoccolma: l’obiettivo è crescere di condizione

(Di venerdì 11 ottobre 2024)nuovamente in scena. Il tennista romano, eliminato da Holger Rune nel secondo turno del Masters1000 di Shanghai (Cina), va in cerca della migliore confida di fare strada nella stagione dei tornei indoor. La scelta diè ricaduta suldi(Svezia), in programma dal 12 al 20 ottobre.è parte del tabellone principale, insieme agli altri italiani, Luciano Darderi e Lorenzo Sonego. Attualmente n.41 del ranking,ha due obiettivi: scalare la classifica e portarsi il più vicino possibile alla top-32 al fine di garantirsi una presenza tra le teste di serie del prossimo Australian Open; acquisire ulteriormente il ritmo partita in vista delle Finali di Coppa Davis, in programma dal 19 al 24 novembre a Malaga (Spagna) sul veloce indoor.