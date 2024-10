Marina Del Grosso eliminata da X Factor sbotta contro Paola Iezzi (Di venerdì 11 ottobre 2024) La 18esima edizione di X Factor ha concluso i suoi BootCamp e fra le concorrenti eliminate proprio da Paola Iezzi c’è stata Marina Del Grosso, una delle cantanti più discusse durante le audizioni. Marina Del Grosso, arrivata in questa fase del programma con tre sì e un no (che le ha dato Jake La Furia a causa della sua presunzione), ha ottenuto una sedia momentanea nella squadra di Paola Iezzi grazie all’esibizione sulle note di I Put A Spell On You. Una sedia che però le è stata tolta poco dopo e che ha dovuto consegnare alla rapper Laura Fetahu che ha eseguito una sua versione di Boss B*tch di Doja Cat. La concorrente non ha preso affatto bene questa decisione e dopo aver chiesto la parola si è scagliata contro Paola Iezzi. “Posso dire solo una cosa? Non sono assolutamente d’accordo con questa scelta. Assolutamente. Biccy.it - Marina Del Grosso eliminata da X Factor sbotta contro Paola Iezzi Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La 18esima edizione di Xha concluso i suoi BootCamp e fra le concorrenti eliminate proprio dac’è stataDel, una delle cantanti più discusse durante le audizioni.Del, arrivata in questa fase del programma con tre sì e un no (che le ha dato Jake La Furia a causa della sua presunzione), ha ottenuto una sedia momentanea nella squadra digrazie all’esibizione sulle note di I Put A Spell On You. Una sedia che però le è stata tolta poco dopo e che ha dovuto consegnare alla rapper Laura Fetahu che ha eseguito una sua versione di Boss B*tch di Doja Cat. La concorrente non ha preso affatto bene questa decisione e dopo aver chiesto la parola si è scagliata. “Posso dire solo una cosa? Non sono assolutamente d’accordo con questa scelta. Assolutamente.

