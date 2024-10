Manuel Mastrapasqua, chi era il 31enne accoltellato e ucciso a Rozzano. Incensurato, lavorava in un supermercato: «Era serio ed educato» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Stava tornando a casa dal lavoro Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso la scorsa notte a Rozzano, alle porte di Milano. Sono formalmente ancora tutte aperte le ipotesi sull'omicidio, Leggo.it - Manuel Mastrapasqua, chi era il 31enne accoltellato e ucciso a Rozzano. Incensurato, lavorava in un supermercato: «Era serio ed educato» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Stava tornando a casa dal lavoro, illa scorsa notte a, alle porte di Milano. Sono formalmente ancora tutte aperte le ipotesi sull'omicidio,

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rozzano - 31enne ucciso a coltellate : si cerca il colpevole - Articolo completo: Rozzano, 31enne ucciso a coltellate: si cerca il colpevole dal blog Lettera43 . Nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 ottobre a Rozzano, comune dell’hinterland milanese, un uomo di 31 anni, Manuel Mastrapasqua, è stato trovato agonizzante alla fermata del bus in viale Romagna con diverse ferite da arma da taglio, di cui una al torace che si è rivelata fatale. (Lettera43.it)

Francia : morto un 31enne italiano vicino Grenoble. Ucciso con un colpo d’arma da fuoco alla testa - Lo ha confermato il procuratore Eric Vaillant. L'uomo, definito come "un consumatore di cannabis" dal procuratore locale, è morto intorno alle 23 di ieri sera per "un colpo di arma da fuoco alla testa" al culmine di una sparatoria. Due persone ricercate.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Omicidio Sharon Verzeni - fermato 31enne in bici. Avrebbe ucciso senza motivo - Però - è la considerazione - “è chiaro che se l'uomo in bicicletta dovesse davvero essere il colpevole, posso dire che il sistema di videosorveglianza, nonché tutto ciò che abbiamo fatto per agevolare le indagini, in qualche modo è servito”. Re. "Potrebbe essere scappato da lì", ha ipotizzato il sindaco di Terno d'Isola, Gianluca Sala nei giorni scorsi. (Liberoquotidiano.it)