Maltempo, molte zone «salve» grazie alle vasche di laminazione (Di venerdì 11 ottobre 2024) LA PREVENZIONE. Alcune vasche sono arrivate a riempirsi fino all’orlo con l’ondata di pioggia di giovedì 10 ottobre, ma il sistema ha tenuto. Ecco come funziona. Ecodibergamo.it - Maltempo, molte zone «salve» grazie alle vasche di laminazione Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) LA PREVENZIONE. Alcunesono arrivate a riempirsi fino all’orlo con l’ondata di pioggia di giovedì 10 ottobre, ma il sistema ha tenuto. Ecco come funziona.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo e allagamenti - l’assessore Granelli in pressing sulla Regione : “Finire le vasche di Lentate e Senago” - Le piogge sono state concentrate a Milano" ha sintetizzato. MILANO - 05-09-2024 - MALTEMPO - ESONDAZIONE LAMBRO A PONTE LAMBRO - FOTO CANALI/ANSA - PER REDAZIONE SUD MILANO/METROPOLI - PINCIONI/CANGEMI/LUCIDI/TAVECCHIO La voce dell’assessore Torna sull’argomento – e sui danni provocati dal temporale del 5 settembre – l’assessore comunale alla Protezione civile Marco Granelli, in un lungo ... (Ilgiorno.it)