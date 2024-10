L'uomo che spiava i conti in banca alle sorelle Meloni. Chi è Vincenzo Coviello (Di venerdì 11 ottobre 2024) La perquisizione relativa all’inchiesta sui conti spiati ha riguardato il domicilio e lo studio professionale dell’ex impiegato di banca Intesa Sanpaolo Vincenzo Coviello, di 52 anni , residente a Bitonto (Bari), e fino ad agosto scorso, quando è stato licenziato, in servizio nella filiale di Bisceglie, oggetto anche dei controlli dei carabinieri. L’uomo - della cui identità parlano alcuni Feedpress.me - L'uomo che spiava i conti in banca alle sorelle Meloni. Chi è Vincenzo Coviello Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di venerdì 11 ottobre 2024) La perquisizione relativa all’inchiesta suispiati ha riguardato il domicilio e lo studio professionale dell’ex impiegato diIntesa Sanpaolo, di 52 anni , residente a Bitonto (Bari), e fino ad agosto scorso, quando è stato licenziato, in servizio nella filiale di Bisceglie, oggetto anche dei controlli dei carabinieri. L’- della cui identità parlano alcuni

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il bancario che spiava i conti di Meloni (e non solo) - la storia dall’inizio : cosa si sa - Da lì, fra il 21 febbraio 2022 e il 24 aprile 2024, ha effettuato un totale di 6. Ai pm ha detto di aver agito da solo, per curiosità. Il dipendente del gruppo Intesa San Paolo - licenziato ad agosto - lavorava nella filiale di Bisceglie (Barletta-Andria-Trani). . L’uomo è indagato per accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello ... (Tg24.sky.it)

Vincenzo Coviello e i conti spiati - la Procura : «Il bancario ha agito in concorso con altri». Lui : «Mai divulgato quelle informazioni» - L'impiegato di Intesa Sanpaolo Vincenzo Coviello, «verosimilmente in concorso e previo concerto con persona/e da identificare» (mandante e destinatario delle informazioni... (Ilmessaggero.it)

Bari : inchiesta conti bancari spiati - sequestrati pc - telefoni e usb - (LaPresse) – Per riscontare il quadro accusatorio relativo all’inchiesta sugli accessi abusivi al sistema informatico del Gruppo Intesa San Paolo, la Procura di Bari ha disposto la perquisizione dell’ex dipendente della banca in veste di indagato, della sua abitazione e dell’auto e della vecchia postazione di lavoro presso il distaccamento di Bisceglie della fililale Agribusiness di Barletta ... (Lapresse.it)