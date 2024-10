L’offerta accademica viaggia in barca: partito il veliero dell’Apulia University Village (Di venerdì 11 ottobre 2024) GALLIPOLI - Ha preso il largo questa mattina da Taranto l'Apulia University Village, il tour in barca di orientamento itinerante alla scelta universitaria che, seguendo i confini del mare, approderà a “Didacta Italia-edizione Puglia”.La Regione Puglia insieme all’Adisu e agli atenei pugliesi Lecceprima.it - L’offerta accademica viaggia in barca: partito il veliero dell’Apulia University Village Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) GALLIPOLI - Ha preso il largo questa mattina da Taranto l'Apulia, il tour indi orientamento itinerante alla scelta universitaria che, seguendo i confini del mare, approderà a “Didacta Italia-edizione Puglia”.La Regione Puglia insieme all’Adisu e agli atenei pugliesi

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

È partito l'Apulia University Village, un tour sul veliero partito da Taranto - Le prossime tappe vedranno giungere i ragazzi sui velieri nelle città di Gallipoli domani alle 9. Dopo il Salento sarà la volta di Brindisi ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

'Apulia University Village': partito il veliero da Taranto, domani Gallipoli e le altre tappe - Ha preso il largo oggi a Taranto l'Apulia University Village, un tour di «orientamento itinerante alla scelta universitaria» che, seguendo i confini del mare, approderà a "Didacta Italia - Edizione ... (giornaledipuglia.com)

EBC Financial Group Expands Asset Management Capabilities With Second Australian Financial Services Licence - EBC secures its second AFSL, expanding global asset management services for HNWIs and institutions, with plans for custodial and family office services. (menafn.com)