Le intercettazioni su Fedez, Lucarelli replica «Più grave di ciò che ha fatto Chiara Ferragni» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nell'ultimo periodo, il mondo dello spettacolo italiano è stato travolto da un'ondata di polemiche e controversie legate a Fedez e la sua cerchia di amici, con intercettazioni che hanno portato alla luce episodi controversi. Tra i molti commenti, non è mancata la replica pungente di Selvaggia Lucarelli, che ha espresso le sue opinioni durante un'intervista con Piero Chiambretti. La giornalista e scrittrice ha colto l'occasione per parlare di quanto emerso dalle intercettazioni che riguardano il rapper milanese e ha anche fatto un confronto con le recenti critiche rivolte alla ex moglie di Fedez, Chiara Ferragni. Le diChiarazioni di Selvaggia Lucarelli, mai banali, si sono concentrate non solo sulle frequentazioni di Fedez, ma anche sulla gravità delle azioni di cui è stato accusato, senza risparmiare commenti duri anche nei confronti di Ferragni.

Lucarelli parla delle intercettazioni su Fedez : “Chi più grave fra lui e Chiara?” - . Entriamo nell’ambito della pubblicità ingannevole. Va lui a casa di Lucci, telefona lui a Lucci, vuole entrare lui in affari con Lucci. La scrittrice ha poi parlato dei recenti casi di cronaca che hanno coinvolto Christian Rosiello e Luca Lucci, entrambi amici del rapper che recentemente sono finiti in carcere. (Biccy.it)

Fedez - le intercettazioni con l’ultrà Luca Lucci : “Mille euro per un tatuaggio” - Leggi anche: Fedez intercettato con il capo ultrà del Milan Luca Lucci: “Vi appalto la Boem e voi vi prendete una percentuale” Il contenuto delle intercettazioni tra Fedez e Luca Lucci Fedez viene dunque intercettato mentre parla con Lucci. Mi fa morire dal ridere”. Ma il progetto in comune tra i due riguarda i tatuaggi: una catena di tattoo shop (Italian Ink) dell’ultrà che, sfruttando ... (Thesocialpost.it)

Caso ultras - Fedez e i rapporti con il capo della Curva Sud : le intercettazioni - Bevande, discoteche e non solo: l’ultima idea del capo ultras rossonero è quella di aprire un nuovo negozio di tatuaggi in zona Duomo, con l’aiuto del rapper milanese nel ruolo di “figura immagine”. Caso ultras, Fedez e i rapporti lavorativi con il capo della Curva Sud: la ricostruzione View this post on Instagram A post shared by dailymilan. (Dailymilan.it)