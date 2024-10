Lazio, Pedro: "Non so quando verrà il momento di smettere. Voglio sfruttare tutte le occasioni" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Pedro sembra stia vivendo l`ennesima seconda giovinezza con la Lazio in questo avvio di stagione. Decisivo nelle prime due vittorie in Europa Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di venerdì 11 ottobre 2024)sembra stia vivendo l`ennesima seconda giovinezza con lain questo avvio di stagione. Decisivo nelle prime due vittorie in Europa

La Lazio vola con Baroni e Pedro (8) - la Juve contro la sua storia (5). Il Milan da 4 : Fonseca - occhio ai gruppetti | Clic e flop - la rubrica - DOVBYK 7 Nella Roma stralunata di questi tempi, l’ucraino regala un raggio di sole con l’azione dell’1-0 giallorosso. Napoli in vetta, l’Inter nella sua scia, la Lazio che supera il Milan e aggancia la Juventus in zona Champions e qualche allenatore in ordine sparso a rischio: il quadro della settima giornata di Serie A, con vista sulla pausa delle nazionali. (Ilfattoquotidiano.it)

Laziomania : Pedro è un simbolo - grazie ancora Mourinho! Tavares al top in Europa - Tutte le condizioni per lo psicodramma sportivo. La serie positiva; la pausa alle porte; l`aria di festa all`Olimpico; l`avversario alla portata;... (Calciomercato.com)

Lazio - Pedro : "Vittoria importante - Stiamo lavorando bene. Spero di aiutare quando entro. Ai giovani dico..." - Pedro, protagonista di Lazio-Empoli con la rete che ha regalato la vittoria ai biancocelesti, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel... (Calciomercato.com)