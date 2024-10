Lazio multata dalla Uefa, Lotito: «Se 20 fanno il saluto nostalgico che colpa ha la società?» (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Uefa ha deciso di multare la Lazio per i «comportamenti razzisti e discriminatori» tenuti dai propri tifosi durante il match di Europa League contro il Nizza. E non si tratta di una sanzione da poco, perché il club biancoceleste dovrà pagare 45 mila euro, a cui se ne aggiungono altri 21.500 per l’accensione di fuochi d’artificio, lancio d’oggetti e blocco di passaggi pubblici. Oltre alla multa, per la Lazio scatterà la chiusura di due settori della curva, il 48 e il 49, per il prossimo match casalingo europeo, quello contro il Porto del 7 novembre. E il presidente Claudio Lotito non ci sta. Il patron ha attaccato il sistema: «Se in 20 fanno il saluto nostalgico, che colpa ha la società?». La curva della Lazio (Getty Images).Il numero uno laziale: «Non siamo paperoni» Lotito ha parlato nel corso del Festival dello Sport a Trento, toccando svariati argomenti. Lettera43.it - Lazio multata dalla Uefa, Lotito: «Se 20 fanno il saluto nostalgico che colpa ha la società?» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Laha deciso di multare laper i «comportamenti razzisti e discriminatori» tenuti dai propri tifosi durante il match di Europa League contro il Nizza. E non si tratta di una sanzione da poco, perché il club biancoceleste dovrà pagare 45 mila euro, a cui se ne aggiungono altri 21.500 per l’accensione di fuochi d’artificio, lancio d’oggetti e blocco di passaggi pubblici. Oltre alla multa, per lascatterà la chiusura di due settori della curva, il 48 e il 49, per il prossimo match casalingo europeo, quello contro il Porto del 7 novembre. E il presidente Claudionon ci sta. Il patron ha attaccato il sistema: «Se in 20il, cheha la?». La curva della(Getty Images).Il numero uno laziale: «Non siamo paperoni»ha parlato nel corso del Festival dello Sport a Trento, toccando svariati argomenti.

