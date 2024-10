Superguidatv.it - “L’amore e le altre seghe mentali”, intervista a Giampaolo Morelli e Maria Chiara Giannetta

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Uscirà nelle sale il 17 ottobre “e le” il nuovo film dicon. Una commedia scorretta in cui si parla di autoerotismo al maschile senza alcun tabù, un modo per parlare della crisi dell’uomo di oggi e della difficoltà di amare in un mondo dominato sempre più dalla tecnologia. Nel fil,interpreta Guido, un uomo chiuso nel suo guscio che ha ormai ridotto la sua vita sessuale alla pratica dell’autoerotismo. La sua dedizione al sesso virtuale gli consente di realizzare le sue fantasie senza alcuna implicazione nel mondo reale: basta indossare un visore per mettere a segno tutte le sue immaginarie ed eccitanti conquiste. Nella sua vita irrompe però ad un tratto Giulia, una cameriera strampalata, che risveglia in lui quelle emozioni di cui pensava di essersi ormai liberato.