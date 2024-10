Agi.it - La regola che non permette a Matri di tornare a giocare

(Di venerdì 11 ottobre 2024) AGI - Una storia su Instagram per raccontare perché non puòcon i suoi amici d'infanzia, tra le file della Graffignana, in seconda categoria. Alessandro, ex attaccante di Juve, Milan e Cagliari, ha spiegato che il suo ritorno in campo, con tacchetti e parastinchi, per amore delle sue origini, non può diventare realtà. La sua volontà di diventare allenatore, con la frequentazione dei corsi e l'ottenimento dei vari patentini, si scontra con l'emozione dia calcare un prato, anche se in periferia. La notizia è apparsa sui suoi profili social e, intendiamoci, senza una vena polemica, senza un'accusa o una denuncia piena di livore.vuole semplicemente gettare un riflettore sulla problematica, far conoscere questaparticolare e sensibilizzare l'opinione pubblica su questa tematica.