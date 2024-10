La giornalista ucraina Victoria Roshchyna è morta mentre era detenuta in un carcere russo (Di venerdì 11 ottobre 2024) È morta, mentre era detenuta in un carcere russo, la giovane giornalista ucraina Victoria Roshchyna, catturata dalle autorità di Mosca ad agosto 2023 mentre stava realizzando un reportage nell’ucraina orientale occupata dai russi. Di lei non si avevano più notizie dall’estate scorsa. Solo ad aprile suo padre aveva ricevuto una lettera dal ministero della Difesa di Mosca in cui si diceva che sua figlia si trovava in stato di detenzione in Russia. Le circostanze del suo arresto non sono state rese pubbliche, non è chiaro dove sia stata detenuta e soprattutto non si sa come sia deceduta. Aveva appena compiuto 28 anni ed era stata inserita in una lista di prigionieri che dovevano essere scambiati a breve. Lettera43.it - La giornalista ucraina Victoria Roshchyna è morta mentre era detenuta in un carcere russo Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Èerain un, la giovane, catturata dalle autorità di Mosca ad agosto 2023stava realizzando un reportage nell’orientale occupata dai russi. Di lei non si avevano più notizie dall’estate scorsa. Solo ad aprile suo padre aveva ricevuto una lettera dal ministero della Difesa di Mosca in cui si diceva che sua figlia si trovava in stato di detenzione in Russia. Le circostanze del suo arresto non sono state rese pubbliche, non è chiaro dove sia statae soprattutto non si sa come sia deceduta. Aveva appena compiuto 28 anni ed era stata inserita in una lista di prigionieri che dovevano essere scambiati a breve.

