Inchiesta ultrà, Calabria verrà ascoltato nei prossimi giorni: le ultime

Come riportato dal sito SportMediaset, Davide Calabria non sarà ascoltato oggi in merito all'Inchiesta ultrà, ma nei prossimi giorni

Caso ultras - non solo multe : cosa rischiano Inzaghi - Calabria e Skriniar - “Tutto starà a dimostrare se si sia trattato di contatti sporadici con gli ultrà, in un lungo lasso di tempo, o di relazioni continuative che possano considerarsi rapporti”, sottolinea l’avvocato Federico Venturi Ferriolo, partner di LCA Studio Legale, al quotidiano. E mi resterebbe difficile fare discorsi con persone che non conosco”. (Calciomercato.it)

Inchiesta ultras - slitta ai prossimi giorni la testimonianza di Calabria - Il capitano del Milan, che stando agli atti dell’inchiesta di Polizia e Gdf, coordinata dai pm Paolo Storari e Sara Ombra, avrebbe incontrato Luca Lucci, capo degli ultras rossoneri e ora in carcere, in un bar a Cologno Monzese, sarà ascoltato quindi nei prossimi giorni. Non dovrebbe avvenire in questa fase un interrogatorio di Fedez, poiché coinvolto non nell’inchiesta sulle curve ma nel ... (Sportface.it)

Rapporti fra giocatori e ultras - sotto a chi tocca : saranno sentiti Zanetti - Calhanoglu - Skriniar e Calabria - L’unico ostacolo, la sua idea, è rappresentato dall’allora ad Giuseppe Marotta: “Mi messaggiano tutto il giorno e mi dicono che il direttore si è impuntato”. Il centrocampista turco Dopo gli impegni con le rappresentative nazionali, verrà sentito anche il centrocampista turco dell’Inter Hakan Çalhanoglu. (Ilgiorno.it)