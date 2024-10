Inaugurato il murale "Le Rosalie ribelli" nel quartiere Sperone (Di venerdì 11 ottobre 2024) E' stato Inaugurato questa mattina nel quartiere Sperone (tra via Sacco e Vanzetti e passaggio Petrina) il murale “Le Rosalie ribelli” realizzato da Giulio Rosk. L’iniziativa promossa dall’associazione L’Arte di Crescere, partner l’I.C.S. “Sperone-Pertini” guidato da Antonella Di Bartolo e Palermotoday.it - Inaugurato il murale "Le Rosalie ribelli" nel quartiere Sperone Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) E' statoquesta mattina nel(tra via Sacco e Vanzetti e passaggio Petrina) il“Le” realizzato da Giulio Rosk. L’iniziativa promossa dall’associazione L’Arte di Crescere, partner l’I.C.S. “-Pertini” guidato da Antonella Di Bartolo e

