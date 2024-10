Il cimitero sottomarino degli pneumatici, recuperate 116 gomme ad Acqua dei Corsari (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un cimitero di pneumatici nei fondali di Acqua dei Corsari. C'era fino a ieri, ma è stato "cancellato" dalla bonifica portata a termine dai sommozzatori che hanno riportato a galla ben 116 gomme fuori uso abbandonate illecitamente sott'Acqua. E' partito così "3 R per il Mare”, il progetto di Palermotoday.it - Il cimitero sottomarino degli pneumatici, recuperate 116 gomme ad Acqua dei Corsari Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Undinei fondali didei. C'era fino a ieri, ma è stato "cancellato" dalla bonifica portata a termine dai sommozzatori che hanno riportato a galla ben 116fuori uso abbandonate illecitamente sott'. E' partito così "3 R per il Mare”, il progetto di

