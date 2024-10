Ilfattoquotidiano.it - Il 7 ottobre ha segnato un punto di non ritorno. L’Occidente non l’ha ancora capito

(Di venerdì 11 ottobre 2024) di Roberto Iannuzzi * Il 7haundi non. Non l’abbiamo. Quel tragico giorno in cui Hamas ed altri gruppi armati palestinesi hanno assaltato avamposti militari e insediamenti israeliani – provocando 1139 morti, inclusi 71 stranieri, secondo il bilancio ufficiale – il tempo per una soluzione pacifica della questione palestinese era già scaduto. Quel giorno abbiamo soltanto assistito alla drammatica quanto (prima o poi) inevitabile esplosione. All’indomani di quel traumatico evento, la Casa Bianca e i governi europei hanno ricominciato a parlare di soluzione dei due Stati, come hanno fatto ad ogni precedente esplosione di violenza in Palestina (salvo poi archiviare il problema fino alla crisi successiva).