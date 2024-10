I programmi in tv oggi, 11 ottobre 2024: film e intrattenimento (Di venerdì 11 ottobre 2024) Su Rai Uno Tale e quale show, su Canale 5 Storia di una famiglia perbene. Guida ai programmi Tv della serata dell’11 ottobre 2024 Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 11 ottobre 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai 4 dalle 21.18 Il netturbino Clean, provato da un passato violento e burrascoso, cerca di trascorrere una vita tranquilla tra il lavoro e prendendosi cura di chi ha bisogno. Il tutto viene minacciato quando finisce nelle mire di un criminale locale: dovrà nuovamente scatenare la sua indole e riconciliarsi, suo malgrado, con la violenza del suo passato. Lopinionista.it - I programmi in tv oggi, 11 ottobre 2024: film e intrattenimento Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Su Rai Uno Tale e quale show, su Canale 5 Storia di una famiglia perbene. Guida aiTv della serata dell’11Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 11? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.18 Il netturbino Clean, provato da un passato violento e burrascoso, cerca di trascorrere una vita tranquilla tra il lavoro e prendendosi cura di chi ha bisogno. Il tutto viene minacciato quando finisce nelle mire di un criminale locale: dovrà nuovamente scatenare la sua indole e riconciliarsi, suo malgrado, con la violenza del suo passato.

