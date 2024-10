Henry Cavill sarà il protagonista del film live-action Voltron per Amazon MGM Studios (Di venerdì 11 ottobre 2024) Henry Cavill sarà il protagonista del film live-action Voltron per Amazon MGM Studios Henry Cavill continua a popolare il mondo nerd in live action. Dopo Superman, The Witcher e il cameo come Wolverine, mentre è in un limbo il film su Warhammer, l’attore inglese sarà il protagonista nel live action di Voltron. Rawson Marshall Thurber dirigerà il film da una sceneggiatura che ha scritto con Ellen Shanman. Thurber ha recentemente scritto e diretto il film d’azione del 2021 di Netflix “Red Notice” con Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot, e “Skyscraper” del 2018, sempre con Johnson protagonista. C’è già una trama disponibile per il live action di Voltron? I dettagli della trama sono tenuti strettamente riservati in questo momento. I produttori includono Todd Lieberman tramite Hidden Pictures, Bob Koplar, Thurber e David Hoberman di Hobie films. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)ildelperMGMcontinua a popolare il mondo nerd in. Dopo Superman, The Witcher e il cameo come Wolverine, mentre è in un limbo ilsu Warhammer, l’attore ingleseilneldi. Rawson Marshall Thurber dirigerà ilda una sceneggiatura che ha scritto con Ellen Shanman. Thurber ha recentemente scritto e diretto ild’azione del 2021 di Netflix “Red Notice” con Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot, e “Skyscraper” del 2018, sempre con Johnson. C’è già una trama disponibile per ildi? I dettagli della trama sono tenuti strettamente riservati in questo momento. I produttori includono Todd Lieberman tramite Hidden Pictures, Bob Koplar, Thurber e David Hoberman di Hobies.

