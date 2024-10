Grande fratello, Tommaso Franchi non resiste a Shaila Gatta: il gesto diventa virale! (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tommaso Franchi si mostra sempre più vicino a Shaila Gatta al Grande fratello, e un avvicinamento fisico tra loro é ora oggetto di accesa discussione a mezzo social. Nell’attesa generale in vista della nuova puntata del reality, tra le mura della Casa più spiata d’Italia l’inquilino “nip” registra un particolare gesto di avvicinamento fisico verso la ballerina “vip”. Motivo per cui i più tra i telespettatori attivi nel web sono pronti a scommettere che il senese voglia provare a conquistare l’ex Striscia, che è al contempo contesa da altri due coinquilini nella Casa. Grande fratello 2024, Tommaso Franchi e Shaila Gatta sempre più vicini Proseguono le cronache rosa di Grande fratello 2024, con un accadimento a dir poco passionale che si registra nel corso di una serata vissuta all’insegna del relax, con protagonisti Tommaso Franchi e Shaila Gatta. Superguidatv.it - Grande fratello, Tommaso Franchi non resiste a Shaila Gatta: il gesto diventa virale! Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)si mostra sempre più vicino aal, e un avvicinamento fisico tra loro é ora oggetto di accesa discussione a mezzo social. Nell’attesa generale in vista della nuova puntata del reality, tra le mura della Casa più spiata d’Italia l’inquilino “nip” registra un particolaredi avvicinamento fisico verso la ballerina “vip”. Motivo per cui i più tra i telespettatori attivi nel web sono pronti a scommettere che il senese voglia provare a conquistare l’ex Striscia, che è al contempo contesa da altri due coinquilini nella Casa.2024,sempre più vicini Proseguono le cronache rosa di2024, con un accadimento a dir poco passionale che si registra nel corso di una serata vissuta all’insegna del relax, con protagonisti

