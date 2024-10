Grande Fratello, Enzo Paolo lancia una frecciata a Shaila (VIDEO): “Cambia versione ad ogni…” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nella casa del Grande Fratello, Shaila Gatta al centro dell’attenzione non solo per la sua personalità, ma anche perchè è indecisa a livello sentimentale tra Javier Martinez e LorEnzo Spolverato, e i due ragazzi sembrano che si stiano allontanando da lei in modo perentorio. La ragazza napoletana fino ad ora ha ricevuto quattro aerei (l’ultimo L'articolo Grande Fratello, Enzo Paolo lancia una frecciata a Shaila (VIDEO): “Cambia versione ad ogni” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi vuole ritirarsi e arriva Carmen Russo: è crisi del matrimonio? GF, Enzo Paolo geloso di Clayton: “Se tocca Carmen non va bene. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nella casa delGatta al centro dell’attenzione non solo per la sua personalità, ma anche perchè è indecisa a livello sentimentale tra Javier Martinez e LorSpolverato, e i due ragazzi sembrano che si stiano allontanando da lei in modo perentorio. La ragazza napoletana fino ad ora ha ricevuto quattro aerei (l’ultimo L'articolouna): “ad ogni” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Turchi vuole ritirarsi e arriva Carmen Russo: è crisi del matrimonio? GF,geloso di Clayton: “Se tocca Carmen non va bene.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I primi aerei volano sopra la casa del Grande Fratello e sono tutti per Shaila - L’ex velina di Striscia la Notizia, infatti, ha flirtato un po’ con Lorenzo Spolverato e un po’ con Javier Martinez facendo nascere a sua insaputa due fandom che si odiano a vicenda. it. “Oddio anche Shailenzo? Tutti oggi gli aerei per me? Hanno chiesto un finanziamento? Io e Lorenzo ci vogliamo bene! Hanno scritto ‘meno paure e più cuore’ e anche ‘due anime non si perdono’. (Biccy.it)

Grande Fratello - Enzo Paolo commenta l’atteggiamento di Shaila con Lorenzo e Javier - Enzo Paolo Turchi si è lasciato andare ad un commento ficcante sull'atteggiamento che Shaila sta tenendo con Lorenzo e Javier L'articolo Grande Fratello, Enzo Paolo commenta l’atteggiamento di Shaila con Lorenzo e Javier proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Grande fratello 25 : Shaila Gatta cambia ancora idea e ammette cosa prova per Javier Martinez - Oltre allo stupore, sembra che queste parole abbiano suscitato una fortissima emozione in Shaila che subito dopo ha confidato i suoi sentimenti ad altre concorrenti. Facevo delle cose per provare a piacerti e mi sono snaturato”. Durante un confronto al Grande Fratello, Shaila si mostra rammaricata per aver interrotto la loro conoscenza, confessando di soffrire per la distanza tra loro. (Anticipazionitv.it)