Funerali di Sammy Basso, il vescovo legge le ultime parole: la lettera del biologo alla famiglia e agli amici (Di venerdì 11 ottobre 2024) La lettera di Sammy Basso letta dal vescovo di Vicenza, Giuliano Brugnotto, ai Funerali di Trezze sul Brenta Notizie.virgilio.it - Funerali di Sammy Basso, il vescovo legge le ultime parole: la lettera del biologo alla famiglia e agli amici Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ladiletta daldi Vicenza, Giuliano Brugnotto, aidi Trezze sul Brenta

Sammy Basso - in migliaia ai funerali a Tezze sul Brenta - Il feretro di legno bianco è ricoperto da un cuscino di girasoli. La celebrazione è animata da un coro e dalla musica di una chitarra. Il biologo 28enne affetto da progeria è morto sabato scorso per un malore. Sul palco dove è stato allestito l’altare anche dei palloncini colorati. Amici, familiari e tanta gente comune: in migliaia stanno partecipando ai funerali di Sammy Basso, in corso nel ... (Lapresse.it)

L'ultimo saluto a Sammy Basso - in migliaia ai funerali a Tezze sul Brenta. FOTO - Tantissime le persone che hanno preso parte alla cerimonia funebre questo pomeriggio. Proclamato il lutto cittadino. Molti i simboli e i messaggi per ricordare il giovane ricercatore, morto il 5 ottobre a 28 anni. (Tg24.sky.it)

Sammy Basso - i funerali : colori - musica e sorprese per ricordare il biologo affetto da progeria - Tezze sul Brenta (Vicenza), 11 ottobre 2024 – Uno spettacolo, più che un funerale, quello di Sammy Basso, il ricercatore 28enne divenuto volto della vita con la progeria di Hutchinson-Gilford, malattia che causa l’invecchiamento precoce.  Notizia in aggiornamento .  Attorno alla famiglia Basso si raccoglierà anche la città natale di Sammy, Schio, dove è stato proclamato il lutto cittadino. (Ilrestodelcarlino.it)