Anteprima24.it - FOTO/ Green Game a Benevento: parte il campionato delle scuole sul riciclo rifiuti

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl progetto di BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA torna ad entusiasmare gli studenti italiani! Il, progetto didattico itinerante che porta nellesuperiori un percorso educativo, dedicato alla sostenibilità , all’educazione civica, all’educazione ambientale e alla raccolta differenziata, con un approccio coinvolgente e divertente, compie quest’anno dodici anni. Gli Istituti Secondari Superiori di II grado italiani sono pronti a scendere in campo come protagonisti!è il progetto promosso dai Consorzi Nazionali per la raccolta, ile il recupero degli imballaggi: BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA con il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.