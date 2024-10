Firenze, in scena ‘Il Re serpente’. Spettacolo per bambini al parco di Villa Strozzi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Firenze, 11 ottobre 2024 – A Firenze va in scena ‘Il Re serpente’, Spettacolo per bambini al parco di Villa Strozzi. Alle 17 del 13 ottobre con ingresso da via di Soffiano. Il Re Serpente è una storia tradizionale che arriva dalla Calabria e che racconta di un Principe capriccioso nato Serpente e della generosa sposa che cercò di strapparlo all’incantesimo e di farlo tornare uomo per sempre. Giorgia Calandrini è la voce narrante di questa fiaba, che, accompagnata dalle note del musicista Gabriele Savarese, riesce a portare gli spettatori in una dimensione altra, al limite tra realtà e finzione. Uno Spettacolo tout public, pieno d’incanto e di magia, alla scoperta del mondo delle fiabe popolari, per ritrovare la gioia di sentirsi bambini e guardare il reale con occhi diversi. Lanazione.it - Firenze, in scena ‘Il Re serpente’. Spettacolo per bambini al parco di Villa Strozzi Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 – Ava in‘Il Reperaldi. Alle 17 del 13 ottobre con ingresso da via di Soffiano. Il Re Serpente è una storia tradizionale che arriva dalla Calabria e che racconta di un Principe capriccioso nato Serpente e della generosa sposa che cercò di strapparlo all’incantesimo e di farlo tornare uomo per sempre. Giorgia Calandrini è la voce narrante di questa fiaba, che, accompagnata dalle note del musicista Gabriele Savarese, riesce a portare gli spettatori in una dimensione altra, al limite tra realtà e finzione. Unotout public, pieno d’incanto e di magia, alla scoperta del mondo delle fiabe popolari, per ritrovare la gioia di sentirsie guardare il reale con occhi diversi.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Firenze - alla Pergola in scena ‘Amori Rubati’. Tre monologhi di Dacia Maraini - Al Teatro della Pergola, nel Saloncino ‘Paolo Poli’, dal 15 al 20 ottobre arriva Amori Rubati, il progetto a cura di Federica Di Martino, con in scena Viola Graziosi, Lorenza Sorino, Federica Restani. Firenze, 10 ottobre 2024 - Monologhi per voce sola, che hanno come tema centrale la violenza contro le donne. (Lanazione.it)

Milan - il retroscena sui rigori di Firenze : la verità sui fatti del ‘Franchi’ - In Fiorentina-Milan di domenica sera al 'Franchi' i rossoneri hanno sbagliato due calci di rigore con Theo Hernández e Tammy Abraham. (Pianetamilan.it)

Firenze - Francesca Nunzi in scena con la commedia ‘La strana cotta’ - Già, ricordate l'assunto di base? Ebbene Stefania si da il caso che conosca le tre ultime fidanzate di Danilo, il che renderà quella famosa regola (non parlare degli ex al primo appuntamento) inapplicabile. . Come? Beh questo lo scoprirà ovviamente il pubblico assistendo alla scoppiettante commedia. (Lanazione.it)