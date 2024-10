Quotidiano.net - ‘FarWest’: su Raitre si parla di sanità, randagismo e cronaca nera

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Torna questa sera dalle 21.25 su, il programma di Salvo Sottile che ogni venerdì si occupa di indagare alcune delle principali vicende diche tengono banco in Italia. Nella puntata di oggi i telespettatori vedranno i risultati di un'inchiesta sulla. Dalla carenza di medici e infermieri ai casi di mala, come quello di Natasha Pugliese, la 23enne morta il 4 settembre scorso al policlinico Riuniti di Foggia in circostanze ancora tutte da chiarire. La squadra diha ricostruito nel dettaglio la vicenda con un’intervista esclusiva alla sorella della vittima, e con l’aiuto del personale ospedaliero,ed esperti dell’intervento rivelatosi fatale. Le telecamere del programma sono poi andate nella sede del Consiglio Regionale pugliese per approfondire il caso Emiliano.