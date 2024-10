Estrazione Eurojackpot venerdì 11 ottobre 2024: i numeri di oggi (Di venerdì 11 ottobre 2024) La redazione di Zon.it vi aggiorna in tempo reale sui numeri delle estrazioni dell’Eurojackpot. A partire dalle ore 20 scopri con noi i numeri della lotteria e controlla se hai vinto. Analizziamo oggi i numeri dell’Estrazione di venerdì 11 ottobre 2024. Estrazione Eurojackpot dell’11 ottobre 2024 Combinazione Vincente: Euronumeri: Come si gioca Eurojackpot è il primo gioco a jackpot al quale partecipano ben 18 Paesi europei e con un primo premio sempre milionario. Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia: 18 i Paesi per conquistare un grande Jackpot in palio ogni venerdì. Giocare è semplicissimo: basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2€. Zon.it - Estrazione Eurojackpot venerdì 11 ottobre 2024: i numeri di oggi Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La redazione di Zon.it vi aggiorna in tempo reale suidelle estrazioni dell’. A partire dalle ore 20 scopri con noi idella lotteria e controlla se hai vinto. Analizziamodell’di11dell’11Combinazione Vincente: Euro: Come si giocaè il primo gioco a jackpot al quale partecipano ben 18 Paesi europei e con un primo premio sempre milionario. Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia: 18 i Paesi per conquistare un grande Jackpot in palio ogni. Giocare è semplicissimo: basta mettere in gioco almeno 5su 50 e 2 Eurosu 10 al costo di 2€.

