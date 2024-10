Esercito libanese, due soldati uccisi in un raid israeliano (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'Esercito libanese ha comunicato che gli israeliani hanno colpito una sua postazione uccidendo due militari. "Il nemico israeliano ha preso di mira una postazione militare a Kafra, nel sud, provocando due morti e tre feriti", ha annunciato l'Esercito in un comunicato. Salgono così a quattro i soldati libanesi uccisi dal 23 settembre, quando Israele ha iniziato a intensificare i bombardamenti sul Libano. Quotidiano.net - Esercito libanese, due soldati uccisi in un raid israeliano Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'ha comunicato che gli israeliani hanno colpito una sua postazione uccidendo due militari. "Il nemicoha preso di mira una postazione militare a Kafra, nel sud, provocando due morti e tre feriti", ha annunciato l'in un comunicato. Salgono così a quattro ilibanesidal 23 settembre, quando Israele ha iniziato a intensificare i bombardamenti sul Libano.

