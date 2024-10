Elisabetta Gregoraci: Ritorno di Fiamma Con Flavio Briatore! (Di venerdì 11 ottobre 2024) Elisabetta Gregoraci fa chiarezza sul rapporto con Flavio Briatore durante l’intervista con Caterina Balivo. Ecco che cosa ha detto! Oggi Elisabetta Gregoraci ha fatto chiarezza definitiva sul suo rapporto con Flavio Briatore, ospite del programma La Volta Buona condotto da Caterina Balivo. Da settimane circolano rumors su un possibile Ritorno di Fiamma tra la showgirl e l’imprenditore, ma è finalmente arrivato il momento di scoprire cosa c’è di vero. Nell’ultima puntata del talk show di Rai 1, Caterina Balivo non ha perso l’occasione di chiedere direttamente alla Gregoraci se ci fosse del vero nelle voci che li volevano nuovamente insieme. Elisabetta, che ultimamente è stata al centro del gossip proprio per un presunto riavvicinamento con il suo ex marito, ha deciso di mettere fine alle speculazioni. Gossipnews.tv - Elisabetta Gregoraci: Ritorno di Fiamma Con Flavio Briatore! Leggi tutta la notizia su Gossipnews.tv (Di venerdì 11 ottobre 2024)fa chiarezza sul rapporto condurante l’intervista con Caterina Balivo. Ecco che cosa ha detto! Oggiha fatto chiarezza definitiva sul suo rapporto con, ospite del programma La Volta Buona condotto da Caterina Balivo. Da settimane circolano rumors su un possibileditra la showgirl e l’imprenditore, ma è finalmente arrivato il momento di scoprire cosa c’è di vero. Nell’ultima puntata del talk show di Rai 1, Caterina Balivo non ha perso l’occasione di chiedere direttamente allase ci fosse del vero nelle voci che li volevano nuovamente insieme., che ultimamente è stata al centro del gossip proprio per un presunto riavvicinamento con il suo ex marito, ha deciso di mettere fine alle speculazioni.

