Ein Prosit dal 17 al 20 ottobre 2024 a Udine (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ein Prosit 2024 a Udine: la venticinquesima edizione della manifestazione si terrà dal 16 ottobre al 20 ottobre, con una anteprima a Buttrio il giorno mercoledì 16, dedicata alla stampa estera e con il coinvolgimento di una accurata selezione degli chef del panorama italiano della The World's 50 Best Restaurants, dal 17 al 20 ottobre, nella città di Udine. Ein Prosit 2024 è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, l'Assessorato alle Attività Produttive e al turismo, Promoturismo FVG, il Comune di Udine, Fondazione Friuli e la Camera di Commercio di Pordenone e Udine. Sponsor della manifestazione sono Crèdit Agricole Italia, Petra Farine, Ceretto, Allianz, Monograno Felicetti, Acqua Panna San Pellegrino, illycaffè, Electrolux Professional, Prontoauto, Lallier Champagne.

EIN PROSIT 2024 – Dal 16 al 20 ottobre a Udine e provincia la XXV edizione di Ein Prosit celebra le eccellenze culinarie - Ein Prosit si conferma uno degli eventi gastronomici più apprezzati a livello nazionale e internazionale, con un programma ampio e di elevato richiamo per appassionati e curiosi, in un connubio e intreccio di proposte che intende approfondire l’attuale realtà enogastronomica mondiale. Ein Prosit 2024 si preannuncia quindi come un’edizione da non perdere, capace di offrire esperienze uniche ... (Nerdpool.it)