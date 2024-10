361magazine.com - Edoardo Donnamaria aggredito da una fan per strada

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di venerdì 11 ottobre 2024)ha raccontato l’episodio che lo ha visto vittima di un’aggressione per, sotto il posto di lavoroha subito un’aggressione da una fan. La ragazza lo ha atteso sotto la radio dove l’ex gieffino lavora e poi ha iniziato a inveire contro di lui. “Fortunatamente ci sono le telecamere” dice. In pratica la fan, che lo seguiva al Grande Fratello quando stava con Antonella Fiordelisi, ha messo in dubbio la sua relazione attuale con la nuova fidanzata e gli ha anche detto di non pubblicare una nuova canzone.ha partecipato infatti all’edizione numero 7 del Grande Fratello Vip ed è lì nella casa che ha conosciuto Antonella Fiordelisi. Storia finita a distanza di poco tempo dalla fine del GF. Leggi anche–> Grande Fratello, una VIP cambia versione: arriva la reazione di Enzo Paolo Oggiha una nuova relazione.