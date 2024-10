Delitto di Avetrana Valentina Misseri accusa il padre Michele | Ha ucciso Sarah – Il video

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di venerdì 11 ottobre 2024) «Mioha(Scazzi, ndr)». A dirlo in un’intervista a Farwest su Rai 3 è, cugina della 15enne uccisa adil 26 agosto 2010 e l’unico componente della famiglia a non essere coinvolta nel. Sabrina– sorella di– e la madre Cosima Serrano stanno invece scontando l’ergastolo.a febbraio è tornato in libertà dopo aver scontato la pena per soppressione di cadavere, nonostante continui a dichiararsi colpevole. Secondo«lui ci ha provato con– aggiunge – Giustamente lei si è rifiutata. E forse lì mioha temuto chel’avrebbe raccontata a noi anche per salvarsi o per scappare. Quindi secondo me lui è lì che poi l’ha voluta zittire, l’ha voluta zittire per sempre», afferma.