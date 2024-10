Da Charli XCX a Taylor Swift, come le canzoni e gli album sono diventati software da aggiornare (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sempre più spesso la musica pop viene ripubblicata per avere più attenzione. I fan ringraziano, artisti ed artiste meno Wired.it - Da Charli XCX a Taylor Swift, come le canzoni e gli album sono diventati software da aggiornare Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sempre più spesso la musica pop viene ripubblicata per avere più attenzione. I fan ringraziano, artisti ed artiste meno

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Con Charlie Plummer e la star di "Bones and All" Taylor Russell - Finito in ospedale, gli viene diagnosticata con sua sorpresa la schizofrenia. Il film infatti non abusa mai della tipica struttura di genere, scegliendo un approccio ricco di sfumature, narrative e visive, e spaziando da momenti di puro black humor ad altri pseudo-horror o eminentemente visionari. Taylor Russell in una scena di “Quello che tu non vedi”. (Iodonna.it)