Crisi degli affitti bisogna puntare sui privati con un piano di incentivi

Colombo Clerici* A Milano il problema abitativo permane ed è di proporzioni rilevanti. I canoni di locazione restano molto elevati anche nelle periferie e spesso non c'è alcuna corrispondenza tra qualità abitativa e costo. A soffrirne maggiormente sono due categorie: gli studenti (i fuori sede sono almeno 80mila) e le famiglie meno abbienti. Ma se per i primi sono disponibili soluzioni assai più economiche a meno di un'ora da Milano, per i secondi allontanarsi da Milano vuol dire allontanarsi dal luogo di lavoro, avere meno tempo per la famiglia (che a parole si vuole incoraggiare) e allargare lo strappo del tessuto sociale cittadino. Per troppi anni nel nostro Paese, ci si à dimenticati della Erp, cioè delle case popolari.

