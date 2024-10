Cos'ha detto Zanetti alla polizia sui rapporti con gli ultras (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Marco Ferdico mi ha accennato la questione dei biglietti e ne ho parlato con la base della dirigenza", con nessuno dei vertici del club, "ma io non ho ruoli esecutivi nel board" che era già al corrente della volontà della curva Nord di avere più tagliandi per il match di Istanbul. Lo ha Milanotoday.it - Cos'ha detto Zanetti alla polizia sui rapporti con gli ultras Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Marco Ferdico mi ha accennato la questione dei biglietti e ne ho parlato con la base della dirigenza", con nessuno dei vertici del club, "ma io non ho ruoli esecutivi nel board" che era già al corrente della volontà della curva Nord di avere più tagliandi per il match di Istanbul. Lo ha

Lorenzo Spolverato al GF : “Shaila vuole amarmi” - cosa ha detto lei - C’è ancora una speranza per Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta? Lui è convinto che lei voglia amarlo Shaila Gatta interessata a Lorenzo Spolverato? Le rivelazioni del gieffino Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta continuano a rincorrersi e ad allontanarsi al Grande Fratello, lei dopo aver scelto Javier aveva cambiato idea dicendo di essere attratta da Lorenzo, poco dopo però si è di nuovo tirata ... (Bollicinevip.com)

Iachini conferma : «Scudetto Inter o Napoli? Ipotizzo una cosa!» - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Iachini conferma: «Scudetto Inter o Napoli? Ipotizzo una cosa!») © Inter-News. (Inter-news.it)

Calciomercato Milan – Pellegatti : “Frendrup? Ecco cosa mi hanno detto” - Calciomercato Milan, Frendrup il prossimo centrocampista per Fonseca? Carlo Pellegatti fa il punto sulle possibili mosse a centrocampo. (Pianetamilan.it)